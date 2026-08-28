Guardia Estatal evalúa a integrantes por ascenso en Tamaulipas

Un total de 202 elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas realiza una evaluación de conocimientos para obtener un grado superior

Un total de 202 integrantes de la Guardia Estatal de Tamaulipas participa en la etapa de evaluación de conocimientos correspondiente al Proceso de Promoción de Grados 2026, con el objetivo de acceder al grado superior inmediato.

El examen se desarrolla durante tres días hábiles en el Centro de Cómputo de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT). En esta fase únicamente participan los elementos que previamente aprobaron las evaluaciones médicas y físicas.

La aplicación de las pruebas cuenta con la supervisión de distintas áreas para garantizar condiciones equitativas y transparentes durante el proceso.

Entre las instancias que participan se encuentran la Coordinación General Jurídica y de Transparencia, la Coordinación de Administración, la Subsecretaría de Operación de la Guardia Estatal, la Contraloría, la Dirección de Asuntos Internos y el Consejo de Desarrollo Policial.

Participan elementos de todo Tamaulipas

En esta etapa están contemplados integrantes pertenecientes a las diferentes delegaciones regionales de la Guardia Estatal, con lo que se busca ofrecer las mismas oportunidades de promoción al personal operativo de las distintas regiones del estado.

Gerardo Rodríguez Granados, director del Consejo de Desarrollo Policial, señaló que la preparación de los elementos es permanente y que los procesos de ascenso representan una exigencia para mantener al personal en constante capacitación.

El Proceso de Promoción de Grados 2026 se desarrolla bajo la instrucción del gobernador Américo Villarreal y del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

La evaluación forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la profesionalización de la Guardia Estatal y favorecer el desarrollo de la carrera de sus integrantes.