Guardia Estatal de Género fortalece prevención de la violencia 

Por: Alfredo Uvalle

16 Enero 2026, 15:55

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, reforzó las acciones en el inicio del presente año, en el fortalecimiento de la proximidad y prevención de la violencia en los 43 municipios de la entidad. 

El objetivo es garantizar la confianza de la población y la difusión de acciones preventivas de la violencia en sus diversas manifestaciones y para lograr el objetivo, personal de la Guardia Estatal de Género, participa en las brigadas interinstitucionales. 

Algunas de las colonias en las que se han llevado a cabo estos eventos, son El Mirador y Altas Cumbres, así como en la Simón Torres y Colonia Azteca. 

En estos sectores, se escucharon de primera mano las necesidades y dudas de la población referentes a la violencia familiar y de género.

La información proporcionada se reforzó con la entrega de folletos informativos y la difusión de los números de emergencia: 911 y 089 para denuncias anónimas.

Estas acciones de proximidad han beneficiado alrededor de 500 personas, incluyendo mujeres, hombres y menores de edad.

