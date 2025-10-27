Guardia Estatal asegura vehículo con reporte de robo en Matamoros

Agentes confirmaron, por medio de una plataforma, que el vehículo en aparente estado de abandono contaba con un reporte de robo en el extranjero

Personal de la Guardia Estatal aseguró en Matamoros un vehículo con reporte de robo en el extranjero.

Durante labores de patrullaje y vigilancia en la colonia Hacienda Los Portales recibieron un aviso del área de monitoreo sobre un vehículo Toyota, color gris detectado en aparente abandono sobre la calle Circuito Portales Norte con calle Vía Láctea.

Al acudir al sitio, los agentes verificaron la información en Plataforma México, confirmando un reporte de robo en el extranjero.

El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reitera que este tipo de resultados son producto de los recorridos permanentes de seguridad que se llevan a cabo en todos los municipios del estado, con el objetivo de prevenir delitos y fortalecer la tranquilidad de las familias tamaulipecas.