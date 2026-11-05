Grupo toma clases virtuales por influenza en Ciudad Madero

Debido al caso positivo de influenza en un alumno de la Escuela Secundaria Isaac Newton de Ciudad Madero, el grupo completo de 1 “C” se fue a clases virtuales para evitar más brotes.
Grupo de primero toma clases a distancia
El director del plantel, Mario Marín, dio a conocer que por instrucciones de la Secretaría de Salud se realizó este protocolo de prevención para tomar clases a distancia.
A través de un circular se les notificó a los padres de familia de esta determinación, en tanto el alumno cursa el padecimiento y sana.
Además, se solicitó a los maestros organizar efectivamente las actividades académicas a fin de que el grupo que se encuentra tomando clases virtuales logre ponerse al corriente a través de la plataforma “Classroom”.
Realizan prueba de influenza a un profesor
A la par de este caso existe otro que se mantiene con características de sospechoso, se trata de un profesor que presentaba algunos síntomas y se le sometió a la prueba de laboratorio para confirmar el virus.