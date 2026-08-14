Gran Fondo Tampico busca atraer ciclistas de todo México

Tamaulipas presentó el Gran Fondo Tampico 2026, competencia ciclista que busca atraer atletas y fortalecer el turismo deportivo en el sur del estado

Con una bolsa de 135 mil pesos en premios, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas presentó la convocatoria del Gran Fondo Tampico 2026, competencia ciclista que busca atraer a deportistas de distintos estados del país y consolidar al sur de Tamaulipas como un destino de turismo deportivo.

Durante la presentación, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, señaló que el evento representa una oportunidad para fortalecer la promoción de Tampico y del estado mediante la realización de grandes encuentros deportivos.

El funcionario destacó que la competencia se encuentra alineada con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028 y resaltó su importancia para posicionar a la entidad dentro del segmento de turismo de eventos y reuniones.

La edición 2026 tiene como meta superar la participación registrada anteriormente, cuando 331 ciclistas provenientes de diferentes entidades de la República Mexicana se sumaron a la competencia.

Habrá premios para las ramas femenil y varonil

Los organizadores anunciaron una atractiva bolsa económica para los primeros lugares de las categorías femenil y varonil. El ganador de cada rama recibirá 25 mil pesos, mientras que el segundo lugar obtendrá 15 mil y el tercero será premiado con 12 mil pesos.

Además, todos los participantes tendrán la oportunidad de participar en la rifa de una bicicleta de alta gama.

Tres recorridos y salida desde Expo Tampico

De acuerdo con Francisco Resendez, CEO de Bike and Run, el Gran Fondo Tampico contará con recorridos de 40, 60 y 120 kilómetros, diseñados para distintas categorías y niveles de competencia.

El Centro de Convenciones y Exposiciones Expo Tampico será el punto de salida y meta de la justa ciclista, que también busca incentivar la llegada de visitantes y generar actividad turística en el municipio.

Durante la presentación también participaron Mónica Villarreal Anaya, presidenta municipal de Tampico, y Jorge Marón Ceja, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas.

Más de 200 elementos vigilarán la ruta

La seguridad será otro de los componentes principales del evento. Más de 200 elementos serán desplegados a lo largo del recorrido para atender las necesidades de los participantes y mantener vigilancia durante la competencia.

En el operativo participarán integrantes de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y Tránsito, además de otras corporaciones y grupos de apoyo.

El dispositivo contará también con cinco ambulancias, con el objetivo de brindar atención ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante los recorridos.

Las autoridades municipales y estatales confían en que el Gran Fondo Tampico 2026 no solo reúna a más ciclistas, sino que también impulse la llegada de visitantes que aprovechen su estancia para conocer los atractivos turísticos de Tampico.