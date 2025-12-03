Govea Orozco rinde protesta como nuevo fiscal estatal

El Congreso tomó protesta a Govea Orozco para un periodo de 7 años, el cual iniciará funciones el 16 de diciembre respaldado por la mayoría legislativa

El Congreso del Estado tomó protesta de Ley a Jesús Eduardo Govea Orozco como Fiscal General de Justicia, para un periodo de 7 años.

Con este acto concluye formalmente el proceso constitucional para su designación y se da paso al inicio de sus funciones el próximo 16 de diciembre.

La toma de protesta se realizó durante una sesión pública del Pleno, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y las leyes que rigen la función del Poder Legislativo, tras recibir el respaldo de la mayoría de las y los legisladores mediante votación por cédula.

La diputada Eva Araceli Reyes González, presidenta de la Mesa Directiva, lo exhortó a nombre de la sociedad tamaulipeca, a poner todo su empeño y capacidad en garantizar el cumplimiento puntual de las disposiciones constitucionales y legales en materia de procuración de justicia.