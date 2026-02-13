Gorditas en leña, tradicional platillo del altiplano tamaulipeco

El principal platillo que ha puesto a Jaumave en el mapa gastronómico son las gorditas, que ha sido identificado con esta región durante décadas

En Jaumave, Tamaulipas, se encuentra un corredor gastronómico que se ha convertido en un referente para los amantes de la comida tradicional mexicana.

El principal platillo que ha puesto a Jaumave en el mapa gastronómico son las gorditas, un platillo típico que ha sido identificado con esta región durante décadas gracias al sazón y la calidad de sus ingredientes.

Las gorditas de Jaumave se caracterizan por su variedad de guisos, que destacan por su sabor y frescura.

La Secretaría de Turismo, a cargo de Benjamin Hernández Rodríguez, incluye este platillo en su promoción turística como parte de la gastronomía regional del altiplano tamaulipeco.

Juan Alberto Báez, quien vende gorditas desde hace más de 40 años bajo un frondoso nogal, comenta que fue su tío, Don Pedro Báez, quien comenzó con la venta de este delicioso platillo.

Entre los más populares se encuentran el huevo con chorizo, barbacoa, las chochas de temporada, la moronga, el queso con chile, las costillitas en salsa verde, entre otras.

Estos guisos hechos con manteca de puerco, se sirven en tortillas de maíz recién hechas en leña y en un comal de barro, lo que les da un toque especial y auténtico.

La historia de las gorditas en Jaumave se remonta a muchas décadas atrás, cuando el señor Pedro Báez comenzó a vender este delicioso platillo en el corazón del pueblo.

Fue él quien creó la receta original de las gorditas, que ha sido transmitida de generación en generación y ha sido perfeccionada con el tiempo.

En Jaumave, hay más de 30 negocios dedicados a la venta de gorditas, cada uno con su propio toque y estilo.

Algunos de los más conocidos son “Gorditas Báez”, "Las Gorditas de la Abuela", "Gorditas Jaumave" y "El Fogoncito", entre otros.

Además de la deliciosa comida, Jaumave también cuenta con atractivos turísticos que vale la pena visitar.

Uno de los más populares es el Ojito, un manantial de agua cristalina que es ideal para relajarse y disfrutar del entorno natural.

Otro lugar emblemático es el río Nogales, que ofrece un paisaje pintoresco ideal para la toma de fotografías, donde brota el agua desde las rocas.

En resumen, Jaumave es un destino gastronómico y turístico que no se puede perder.

Sus gorditas son un plato que hay que probar, y su entorno natural ofrece un sinfín de actividades y paisajes que disfrutar.