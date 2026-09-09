Gómez Leal deja candidatura en 2027 en manos de las encuestas

El legislador también puso sobre la mesa otro factor que podría modificar el escenario: la definición de género que establezca Morena para las candidaturas

El senador tamaulipeco José Ramón Gómez Leal no cerró la puerta a participar en la elección de 2027, pero tampoco confirmó si buscará la alcaldía de Reynosa o una eventual candidatura a la gubernatura, al señalar que esperará los tiempos de Morena, las encuestas y la definición de género.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones y si su ruta política estaría enfocada en Reynosa o en el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, Gómez Leal respondió que, por ahora, mantiene su respaldo al movimiento y esperará a que avance el proceso interno.

“Yo principalmente apoyo el movimiento, como siempre lo he hecho”, afirmó.

El senador recordó que en la elección anterior buscó la candidatura de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, proceso en el que resultó ganador Américo Villarreal Anaya, a cuyo proyecto, dijo, se sumó de inmediato.

“Me ganó el actual gobernador y me sumé inmediatamente”, señaló.

Sobre la posibilidad de volver a buscar la gubernatura en 2027, Gómez Leal planteó que primero deberán realizarse las mediciones internas y conocer cómo se perfila la contienda.

“Vamos a encuestarnos, ya que pase el proceso del 27 y si las encuestas apuntalan que un servidor va bien”, comentó.

El legislador también puso sobre la mesa otro factor que podría modificar el escenario: la definición de género que establezca Morena para las candidaturas, por lo que dejó abierta la posibilidad de participar o respaldar a quien resulte seleccionado.

“También está el tema del género, ¿no? Entonces, como venga, yo apoyaré o estaré”, expresó.

Alianza con PT y Verde, decisión de las dirigencias nacionales

En cuanto a la posibilidad de que Morena vaya en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la elección de 2027, Gómez Leal evitó adelantar una postura y remarcó que esa decisión no corresponde a los actores políticos del estado.

“Eso ya le corresponde a nivel nacional”, sostuvo.

El senador agregó que será la dirigencia nacional de Morena, en coordinación con las dirigencias del PT y el Verde, la que determine si habrá coalición y bajo qué condiciones para la próxima elección estatal.

Por ahora, Gómez Leal mantiene abiertas sus opciones políticas para 2027 y se mantiene a la espera de las definiciones que surjan dentro de Morena.