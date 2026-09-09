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Gómez Leal deja candidatura en 2027 en manos de las encuestas

Por: Víctor Hugo Guerra

08 Septiembre 2026, 15:27

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El legislador también puso sobre la mesa otro factor que podría modificar el escenario: la definición de género que establezca Morena para las candidaturas

Gómez Leal deja candidatura en 2027 en manos de las encuestas

El senador tamaulipeco José Ramón Gómez Leal no cerró la puerta a participar en la elección de 2027, pero tampoco confirmó si buscará la alcaldía de Reynosa o una eventual candidatura a la gubernatura, al señalar que esperará los tiempos de Morena, las encuestas y la definición de género.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones y si su ruta política estaría enfocada en Reynosa o en el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, Gómez Leal respondió que, por ahora, mantiene su respaldo al movimiento y esperará a que avance el proceso interno.

“Yo principalmente apoyo el movimiento, como siempre lo he hecho”, afirmó.

El senador recordó que en la elección anterior buscó la candidatura de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, proceso en el que resultó ganador Américo Villarreal Anaya, a cuyo proyecto, dijo, se sumó de inmediato.

“Me ganó el actual gobernador y me sumé inmediatamente”, señaló.

Sobre la posibilidad de volver a buscar la gubernatura en 2027, Gómez Leal planteó que primero deberán realizarse las mediciones internas y conocer cómo se perfila la contienda.

“Vamos a encuestarnos, ya que pase el proceso del 27 y si las encuestas apuntalan que un servidor va bien”, comentó.

El legislador también puso sobre la mesa otro factor que podría modificar el escenario: la definición de género que establezca Morena para las candidaturas, por lo que dejó abierta la posibilidad de participar o respaldar a quien resulte seleccionado.

“También está el tema del género, ¿no? Entonces, como venga, yo apoyaré o estaré”, expresó.

Alianza con PT y Verde, decisión de las dirigencias nacionales

En cuanto a la posibilidad de que Morena vaya en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la elección de 2027, Gómez Leal evitó adelantar una postura y remarcó que esa decisión no corresponde a los actores políticos del estado.

“Eso ya le corresponde a nivel nacional”, sostuvo.

El senador agregó que será la dirigencia nacional de Morena, en coordinación con las dirigencias del PT y el Verde, la que determine si habrá coalición y bajo qué condiciones para la próxima elección estatal.

Por ahora, Gómez Leal mantiene abiertas sus opciones políticas para 2027 y se mantiene a la espera de las definiciones que surjan dentro de Morena.

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