Gobierno refuerza acciones para combatir el trabajo infantil

Se realizaron 27 asesorías orientadas a patrones y trabajadores, brindando información clara sobre el marco legal vigente y las responsabilidades compartidas

El secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, dijo que, a través del Departamento de Combate al Trabajo Infantil, se han efectuado 51 acciones, de las cuales 24 consistieron en sesiones informativas de sensibilización dirigidas a estudiantes, fomentando la conciencia sobre la importancia de la educación y los riesgos del trabajo infantil.

El funcionario estatal dijo que con estas acciones se promueve el trabajo digno y se contribuye a erradicar el trabajo infantil en la entidad, beneficiando a un total de mil 931 personas entre estudiantes, docentes, patrones y trabajadores, a través de jornadas de sensibilización, orientación y asesoría.

“Se ha impulsado una política laboral con enfoque humanista y de transformación, orientada a garantizar condiciones laborales justas, proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, y fortalecer la cultura de la legalidad en los centros de trabajo”, dijo Illoldi Reyes.

Agregó que se realizaron 27 asesorías orientadas a patrones y trabajadores, brindando información clara sobre el marco legal vigente y las responsabilidades compartidas para prevenir esta problemática.