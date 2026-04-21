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Gobierno invierte 10 mdp a plaza 'Héroes de la Independencia'

Por: Alfredo Uvalle

20 Abril 2026, 16:04

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El titular de Obras Públicas del gabinete estatal, Pedro Cepeda Anaya, expuso los detalles de lo que se está remodelando.

Gobierno invierte 10 mdp a plaza 'Héroes de la Independencia'

Si pasas seguido por la plaza “Héroes de la Independencia” en Ciudad Victoria, prepárate porque vienen cambios grandes.

El Gobierno del Estado ya puso en marcha un plan para rescatar este espacio y quitarle lo descuidado, con una inversión que ronda los 10 millones de pesos, sitio emblemático de la capital del estado y que guarda una gran historia. 

No solo es una "manita de gato", el titular de Obras Públicas del gabinete estatal, Pedro Cepeda Anaya, expuso los detalles de lo que se está remodelando: 

  • Andadores nuevos: Para que ya no haya problema al caminar.
  • Iluminación y jardines: Para que la plaza se vea viva y, sobre todo, sea más segura de noche.
  • Bancas nuevas: Para los que van a descansar un rato.

“El piso es sobre pedido y ya comenzó a llegar para su inmediata colocación, teníamos estimado concluir las obras el día último de abril, pero con el retraso del piso que se manda a fabricar al centro del país, estimamos un par de semana más”, dijo el funcionario. 

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En lo que respecta al monumento de los Héroes de la Independencia, se está tramitando un permiso ante el INAH para proceder a limpiarlo y darle la atención que se requiere.

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