Gobierno estatal desmiente acusaciones sobre Américo Villarreal

El vocero de la administración estatal subrayó que 'la verdad se respalda con pruebas; las insinuaciones nunca reemplazan a la evidencia"

Esta mañana, el artículo de Los Angeles Times de Estados Unidos publicó que dos gobernadores de México, Américo Villarreal Anaya de Tamaulipas y Alfonso Durazo de Sonora, están bajo investigación por parte de Estados Unidos, sugiriendo que el gobernador de Sonora tiene supuestos vínculos con el crimen organizado, mientras que a Villarreal Anaya lo relacionan con el huachicol fiscal.

Según el reportaje, se asegura que a estos gobernadores les fueron retiradas sus visas y que viajan a Estados Unidos bajo un esquema especial, siendo escoltados por autoridades estadounidenses al cruzar la frontera.

Hace un par de semanas, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró en entrevista que cuenta con su visa estadounidense vigente y ha negado en reiteradas ocasiones tener restricciones para ingresar a Estados Unidos.

A unas horas de la publicación de Los Ángeles Times, el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín Hernández, salió al paso de las acusaciones publicadas hoy en Los Ángeles Times, donde se menciona una supuesta investigación de Estados Unidos contra el gobernador Américo Villarreal Anaya por huachicol fiscal y la presunta anulación de su visa.

"Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya", declaró Algarín Hernández en un reciente mensaje en la red social "X".

El vocero calificó estas acusaciones como completamente falsas, diseñadas para crear un impacto negativo sin ofrecer evidencia que las sustente.

"No existen documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que respalde lo publicado", insistió.

Además, subrayó que "nadie puede transformar rumores y versiones anónimas en hechos. La verdad se respalda con pruebas; las insinuaciones nunca reemplazan a la evidencia".

Presidenta mantiene su postura sobre supuesto retiro de visas de gobernadores

Por su parte, en la mañanera del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada al respecto y fijo su posicionamiento: