El programa municipal llegó a 53 colonias de Ciudad Madero con despensas, productos de limpieza y servicios de salud mediante 12 módulos de atención

El programa municipal de apoyos alimentarios en Ciudad Madero ya llegó a 53 colonias mediante 12 módulos de atención, con despensas, productos de limpieza, servicios de salud y apoyos del DIF.

Con la entrega de 3 mil 435 apoyos a familias de 53 colonias, el Gobierno Municipal de Ciudad Madero fortalece la atención social mediante el programa Gobierno en tu Colonia, una estrategia que acerca productos de la canasta básica y servicios esenciales a los sectores que requieren mayor respaldo.

El presidente municipal, Erasmo González Robledo, informó que esta jornada se desarrolla mediante 12 módulos instalados en diferentes puntos de la ciudad, como parte de un esquema de atención que contempla la distribución de más de 3 mil 100 beneficios cada 15 días.