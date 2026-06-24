Gobierno del estado refuerza operativos contra huachicol del agua

Las autoridades estatales y federales buscan frenar la extracción ilegal del recurso hídrico y garantizar un control más estricto sobre el uso del agua

El Gobierno de Tamaulipas anunció un reforzamiento en los operativos para detectar y clausurar tomas irregulares de agua en la cuenca del río Soto La Marina.

El secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, informó que estas acciones se realizan en estrecha coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

“Entre el monte algunos están camuflajeados entonces lo grave del reporte es que casi un poquito más de una cuarta parte solo ellos tienen título de concesión el resto no lo tiene”, señaló.

El funcionario estatal, dijo que el trabajo de vigilancia es complejo debido a que diversas tomas han sido identificadas ocultas entre la vegetación, siendo instaladas de forma camuflajeada para evitar su detección por las autoridades.

Con este despliegue, las autoridades estatales y federales buscan frenar la extracción ilegal del recurso hídrico y garantizar un control más estricto sobre el uso del agua en la región.