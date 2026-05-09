Gobierno de Victoria mantiene programa permanente de bacheo

El gobierno de Victoria mejoró la calidad de vida de 9 mil 800 ciudadanos para eficientar el traslado, movilidad y conectividad de automovilistas

Como parte del Programa Permanente de Bacheo para mejorar la movilidad y seguridad vial en la ciudad, el gobierno de Victoria rehabilitó al cierre de abril 3 mil 090 metros cuadrados de pavimento dañado y 24 mil 700 metros cuadrados de nivelación de calles y caminos rurales.

Atienden reportes ciudadanos en distintos sectores

En atención a la instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio se dio respuesta a reportes ciudadanos, en medios de comunicación, número 072 de Atención Ciudadana, solicitudes en el programa Día del Pueblo, a través de secretarias y distintas áreas del Ayuntamiento.

Las colonias beneficiadas con trabajos de bacheo fueron la América de Juárez, Vamos Tamaulipas, Las Palmas, Fidel Velázquez, Héroes de Nacozari, Del Periodista, Miguel Alemán, Industrial y Valle de Aguayo; así como en calles de los fraccionamientos Del Valle, Los Olivos, Los Ébanos y residencial Las Palmas.

Realizan nivelación en colonias y caminos rurales

En tanto, que, con rastreo y nivelación de calles se atendieron peticiones de habitantes de las colonias Altas Cumbres, Luisa Montemayor, Linda Vista, Bosque de San Miguel, Vamos Tamaulipas, Enfermeras, Almendros, La Presita, Cuauhtémoc; y caminos rurales de los ejidos Alianza de Caballero y Fuerte de Portes Gil.

Con estas acciones, el gobierno de Victoria mejoró la calidad de vida de 9 mil 800 ciudadanos para eficientar el traslado, movilidad y conectividad de automovilistas, transportistas, ciclistas y peatones.