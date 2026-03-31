Gobierno de Tamaulipas y Fiscalías van contra el huachicol

El gobernador se refirió de manera particular a los decomisos de hidrocarburo ilícito en el estado y expresó complacencia por el reforzamiento de estas acciones

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se refirió al combate a la delincuencia, de manera particular a los decomisos de hidrocarburo ilícito (huachicol) en el estado y expresó complacencia por el reforzamiento de estas acciones.

Respecto al reciente decomiso en Reynosa, aseguró que se está trabajando en coordinación con la fiscalía general de Justicia del Estado (FGJET) y la fiscalía general de la República (FGR), para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de la posesión de dichos predios y autotanques.

“No dejemos en llevar hasta sus últimas consecuencias a quienes son los propietarios de ese predio y de esos autotanques y que tienen esa cantidad de combustible, ahí están los verdaderos huachicoleros y queremos llegar al fondo de quienes son para que quede realmente expuestos”, señaló.

Tamaulipas listo para recibir turistas con operativo de seguridad y limpieza

Villarreal Anaya, declaró que el estado se encuentra plenamente preparado para recibir a los cerca de 3 millones de turistas que se esperan durante el periodo vacacional de Semana Santa. El anuncio se realizó tras una reunión estratégica con secretarios de diversas áreas, enfocada en garantizar una experiencia segura y placentera para los visitantes.

Operativo de Seguridad y Vigilancia:

Se está reforzando un operativo intersecretarial que incluye a Salud, Seguridad, SEDUMA, Obra Pública y Turismo. Una de las prioridades actuales es la supervisión de posibles derrames de hidrocarburos en las costas.

“Aunque se han observado algunas manchas pequeñas, especialmente en La Pesca, y se trabaja en coordinación con la Marina Armada de México y Petróleos Mexicanos para su contención y disposición”, dijo Villarreal Anaya.

Aseguró que no hay condiciones significativas que afecten el disfrute de las playas para la temporada vacacional, por lo que se realizan inspecciones constantes y se cuenta con contenedores para el manejo de posibles residuos.

Afluencia Turística y Actividad Económica:

Se anticipa una afluencia turística superior en un 20% en comparación con el año anterior, tanto por carretera (provenientes del noreste y centro del país) como por la frontera, gracias a proyectos de repatriación. Este aumento en la afluencia se espera que impulse la actividad económica y genere mejores oportunidades para los prestadores de servicios en la entidad.

Llamado a la Colaboración y Medidas de Seguridad:

El gobernador hizo un llamado a la sociedad para participar activamente en el cuidado de sus familias y en el disfrute responsable de las vacaciones. Se enfatizó la importancia de:

- Verificar las condiciones mecánicas de los vehículos.

- Evitar conducir cansados y respetar los límites de velocidad y la señalización vial.

- Cuidar a la familia durante el viaje.

- Adicionalmente, se ha solicitado a la Cámara del Transporte restringir la circulación de vehículos de doble remolque durante horarios diurnos en las carreteras principales. Estos vehículos solo podrán circular de 9:00 PM a 6:00 AM, con el fin de garantizar la seguridad de los turistas y facilitar el tránsito.