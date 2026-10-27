Gobierno de Tamaulipas monitorea protestas de transportistas

Las autoridades destacaron que la entidad no registra asaltos al transporte de carga y confían en que las vías permanezcan libres.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que su administración se mantiene al pendiente de las manifestaciones de transportistas y en comunicación con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación.

El mandatario señaló que, en Tamaulipas, la movilización responde a una adhesión a la política de una organización nacional. Añadió que los propios transportistas han reconocido el respaldo de las autoridades estatales y que la entidad se ha distinguido por no registrar asaltos al transporte público ni al de carga.

Villarreal Anaya indicó que, según lo ofrecido por los manifestantes, las protestas podrían realizarse con circulación lenta en algunos carriles o mediante cartulinas y pancartas, sin bloquear las vías de comunicación. Dijo esperar que así ocurra durante las próximas horas.

Agregó que las negociaciones y mesas de diálogo continúan en el ámbito federal. También comentó que la convocatoria inicial, dirigida a todos los transportistas, se ha reducido: algunas organizaciones participan en la movilización, mientras otras mantienen sus actividades habituales a la espera de acuerdos.

El gobernador expresó su expectativa de que las conversaciones avancen durante el día o en los próximos días.