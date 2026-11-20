El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda, aseguró que concluirán sus proyectos en los 43 municipios del estado

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, aseguró que no dejarán obras inconclusas al finalizar la actual administración estatal. También destacó la inversión destinada a proyectos en los 43 municipios de la entidad.

Entre las obras en proceso, mencionó la última etapa de la planta potabilizadora, con capacidad de mil 500 litros por segundo, cuya conclusión está prevista para julio de 2027.

Sobre la Ciudad Judicial, indicó que se encuentra en la penúltima etapa y que los trabajos finales comenzarán a principios de 2027, con el objetivo de inaugurarla a finales de ese año.

Cepeda Anaya agregó que estiman terminar el puente Laredo III y el puente Magueyes a finales de 2027. También mencionó la plazoleta en las calles 8 y 9 de Ciudad Victoria, así como el próximo inicio del puente peatonal a la altura del río San Marcos, cerca de la Torre de Cristal.

Asimismo, informó que está por arrancar la ampliación del puente ubicado frente al Congreso del Estado, que sumará dos carriles para quedar con cuatro. A estos proyectos se añaden el libramiento de Ciudad Mante, cuya conclusión se prevé antes de que termine 2028, y el viaducto Tampico-Altamira, programado para agosto de ese mismo año.

“Todas las obras las vamos a terminar en esta administración, sin lugar a dudas, obras inconclusas no habrá ninguna”, aseguró.

El funcionario estatal también destacó que en 2026 se destinaron 2 mil millones de pesos a Tamaulipas para rehabilitar cerca de 150 kilómetros de carreteras, recursos gestionados ante la Federación por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Señaló que parte de la inversión se aplica en la carretera Zaragoza-González, donde, según dijo, se invierten alrededor de 600 millones de pesos. Añadió que, para los aproximadamente 2 mil 150 kilómetros restantes de la red carretera.