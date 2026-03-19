Gobierno cubrirá adeudos a personal de Cruz Roja Tamaulipas

El Estado destinará, a más tardar para el viernes 20 de marzo, la cantidad de 1.6 millones de pesos para el pago de dos quincenas en 10 bases de Cruz Roja

El coordinador estatal de Cruz Roja, Jesús Suárez Silveira, agradeció al Gobierno del estado, el compromiso de cubrir el pago de las dos quincenas pendientes a 183 trabajadores de Cruz Roja Mexicana, en 10 bases del norte, centro y sur del estado, informó Jesús Suárez Silveira.

El Coordinador Estatal de Cruz Roja aseguró que se le va a pagar a todo el personal operativo y administrativo, pero el contrato será exclusivamente para el personal operativo por el momento, considerando que viene la temporada de Semana Santa.

Resaltó que el gobierno del estado destinará, a más tardar para el viernes 20 de marzo, la cantidad de 1.6 millones de pesos para el pago de dos quincenas en 10 bases de Cruz Roja de Tamaulipas.

Además, dijo que el personal operativo, entre paramédicos y rescatistas, recibirá un contrato de hasta por seis meses en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y en la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Ante este panorama, se anunció que las ambulancias de Cruz Roja en sus 10 bases en el estado continuarán detenidas a falta de combustible y a falta de apoyo por parte de la sede nacional.