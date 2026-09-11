Gobernador reafirma lealtad y respaldo total a Claudia Sheinbaum

Con este encuentro, tanto el gobierno estatal como el federal reafirmaron su compromiso de seguir impulsando el desarrollo de Tamaulipas

En el marco del evento “Honestidad y Resultados” por el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, pronunció un mensaje de respaldo absoluto al proyecto de nación que encabeza la mandataria federal.

El ejecutivo estatal destacó que el trabajo realizado por la presidenta en sus primeros años de gestión no solo ha cumplido, sino que "ha rebasado todas las expectativas" de la ciudadanía.

Ante la presencia de la presidenta, Villarreal Anaya resaltó que la administración federal ha logrado avances históricos en bienestar, vivienda, comunicaciones y apoyo al campo, impulsando una economía sólida y la recuperación progresiva del poder adquisitivo.

su intervención, el gobernador tamaulipeco hizo énfasis en la "autoridad moral y capacidad política" de Sheinbaum Pardo, subrayando que su liderazgo ha consolidado un proyecto soberano fundamentado en el humanismo mexicano.

“En Tamaulipas atendemos el llamado a la unidad, reconocemos las virtudes del gobierno de territorio y agradecemos el balance de los apoyos, las obras y los resultados en materia de bienestar social, seguridad, paz y prosperidad económica”, señaló Villarreal Anaya.

El gobernador reiteró la disposición de su administración para colaborar plenamente con el gobierno de México, comprometiéndose a trabajar “hasta el límite de nuestras capacidades” para fortalecer los pilares de la transformación: independencia, soberanía, libertad y el pleno respeto a los derechos humanos.

El evento contó con la participación de figuras clave del gabinete federal, quienes acompañaron a la presidenta en este balance de resultados para la entidad:

Leticia Ramírez Amaya , secretaria de Bienestar.

, secretaria de Bienestar. Columba López Gutiérrez , secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. Mario Delgado Carrillo , secretario de Educación Pública.

, secretario de Educación Pública. Marath Baruch Bolaños , secretario del Trabajo y Previsión Social.

, secretario del Trabajo y Previsión Social. Luz Elena González Escobar , secretaria de Energía.

, secretaria de Energía. Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con este encuentro, tanto el gobierno estatal como el federal reafirmaron su compromiso de seguir impulsando el desarrollo de Tamaulipas, bajo una visión compartida de justicia social y progreso continuo.