Gobernador encabeza conmemoración de Día de la Bandera

Autoridades militares y estatales hicieron entrega del lábaro patrio a las y los directores de decenas de instituciones educativas

Al presidir la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reafirmó el compromiso de las nuevas generaciones con los valores y símbolos patrios, lo anterior al hacer entrega del lábaro patrio para su guarda y custodia a cinco escuelas del nivel básico.

Gobernador afirma que conmemoración es un "recordatorio vivo de nuestra historia"

Durante el evento realizado Enel cuartel del 77 Batallón de Infantería de Ciudad Victoria, Villarreal Anaya, expresó que el 24 de febrero no es solo una fecha en el calendario, "sino un recordatorio vivo de nuestra historia, de nuestras luchas y de los sueños que generación tras generación hemos defendido bajo un mismo cielo, el mismo lienzo tricolor que vieron nuestros héroes y heroínas, nuestros abuelos y padres y que hoy rememoramos en esta protesta de bandera a nuestras futuras generaciones", dijo el mandatario tamaulipeco.

Con la presencia del general Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar, se incluyó un enlace con la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde la Ciudad de México.

Las autoridades militares y estatales hicieron entrega del lábaro patrio a las y los directores de la Escuela Preparatoria Federalizada No. 1, Escuela Preparatoria Federalizada No. 2, Escuela Preparatoria Federalizada No. 3, del CBTis 236 y de la Secundaria Técnica No. 71 de Ciudad Victoria, y enseguida elementos de las Fuerzas Armadas hicieron entrega de banderas a 27 escoltas de escuelas secundarias y preparatorias.