Gobernador destaca avances en infraestructura y educación

El gobernador Américo Villarreal Anaya, dijo en conferencia de prensa que la presidenta de México anunció un cambio sustantivo en la educación media superior del país, en donde Tamaulipas ha respondido rápidamente, respaldando la creación del Sistema de Bachillerato Nacional.

Este compromiso se ha formalizado con la incorporación gradual del nuevo modelo educativo, comenzando en el ciclo escolar 2025-2026.

“Este nuevo enfoque incluye la apertura de planteles y modalidades que buscan garantizar que cada alumno que finaliza la secundaria tenga un lugar en la preparatoria, preparándolos para las nuevas tecnologías y el entorno digital en el que Tamaulipas está inmerso.”,señaló.

Destaca posicionamiento del Estado en Tabla Nacional

Villarreal Anaya, dijo que en educación superior, Tamaulipas se destaca en la tabla nacional, especialmente en absorción, cobertura y posgrados.

“Hemos trabajado intensamente para ampliar la oferta profesional, adaptando el catálogo de carreras a la innovación y las vocaciones regionales, próximamente iniciaremos operaciones en un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, fortaleciendo la colaboración con nuestra máxima casa de estudios”, señaló.

En este contexto resaltó los acuerdos establecidos con el magisterio y sus liderazgos.

“A través de la relación respetuosa con la sección 30 del SNTE, hemos entregado 1,800 nuevos nombramientos para cubrir todas las áreas de la educación, desde docentes hasta personal administrativo. Este avance se debe a la valoración que otorgamos al magisterio estatal, que ha sido una fortaleza en nuestra educación pública”, explicó.

Durante la conferencia de prensa, Villarreal Anaya estuvo acompañado por el secretario de Educación, la subsecretaria de Planeación, el director del COTACYT y la directora del ITACE.

Finalmente, señaló que la transformación educativa en Tamaulipas se conecta con todos los aspectos del desarrollo, beneficiándose del mejoramiento de la infraestructura, la inversión, la generación de empleos y el fortalecimiento de una conciencia cívica y humanista.