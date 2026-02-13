Gobernador confirma que la deuda actual de Tamaulipas es de 15MDP

Entre los proyectos mencionados se encuentran el Campo Trión, el Plan de Fortalecimiento de la CFE con una inversión superior a 436 millones de pesos

El Gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que el estado ha cubierto 819 millones de pesos de la deuda pública, al pasar de 15,924 millones de pesos a 15,105 millones de pesos.

Indicó que este proceso permitió alcanzar una sobre tasa promedio del 0.40% en los refinanciamientos realizados durante los últimos 16 meses.

Presentan prioridades del Presupuesto 2026

Durante la conferencia en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, el mandatario estuvo acompañado por integrantes del gabinete estatal, donde se destacó que el Presupuesto de Egresos 2026 prioriza recursos para bienestar social, educación, servicios de salud y seguridad pública.

Destacan avance energético en la entidad

Se informó que Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en generación de energía con 8,569 MW en 2025 y cuenta con 1,722 MW de capacidad eólica, además de aportar el 10% de la producción de petrolíferos.

Enumeran proyectos estratégicos en desarrollo

También se incluyen el gasoducto Soto La Marina–Victoria, la planta de etanol a partir de sorgo, plantas de pirólisis de residuos, la granja fotovoltaica en Tula, las gasolineras del pueblo y el programa de electrificación total.