Gobernador coloca primera piedra del Museo de la Tortuga Lora

El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó en Soto La Marina el inicio de la construcción del Museo Interpretativo de la Tortuga Lora

Con una inversión aproximada de 49 millones de pesos, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó en Soto La Marina el inicio de la construcción del Museo Interpretativo de la Tortuga Lora, un nuevo espacio que busca difundir la riqueza natural de la región y fortalecer su atractivo turístico.

El proyecto también pretende reconocer a la tortuga lora como una especie emblemática de la costa de Tamaulipas y generar un sitio dedicado a la divulgación, exhibición y conservación de esta especie.

Museo estará a 200 metros de la playa La Pesca

La primera etapa del proyecto se desarrollará a aproximadamente 200 metros de la playa del poblado La Pesca y contempla una superficie de poco más de 9 mil metros cuadrados.

El nuevo recinto contará con áreas destinadas a la exhibición y divulgación para el público, espacios de servicio para visitantes y una zona específica para la rehabilitación de tortugas.

El proyecto también considera criterios de accesibilidad, además de medidas orientadas al manejo responsable del agua y la energía.

Gobierno destaca protección de la tortuga lora

Durante el acto inaugural, Américo Villarreal señaló que la construcción del museo forma parte del compromiso de su administración con el cuidado de los recursos naturales y con la generación de alternativas sustentables que contribuyan al desarrollo de la sociedad y de las futuras generaciones.

El gobernador resaltó el trabajo que Tamaulipas ha realizado para proteger a la tortuga lora y afirmó que estas acciones han contribuido a la recuperación y repoblación de la especie en la costa tamaulipeca.

Villarreal Anaya también adelantó que espera regresar durante el segundo semestre de 2027 para inaugurar las instalaciones una vez concluida la obra.

Primera etapa contempla cimentación y estructura

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, explicó que los trabajos iniciales incluyen las labores preliminares, la cimentación y la superestructura del museo.

Esta fase permitirá preparar el terreno y establecer los cimientos necesarios para posteriormente levantar el cuerpo principal del edificio.

El funcionario destacó que el espacio permitirá que las niñas y niños de Soto La Marina conozcan una especie que anida en las costas del municipio y que, al mismo tiempo, ofrecerá un nuevo atractivo para quienes visiten la playa La Pesca.

También señaló que el museo podría convertirse en una opción turística disponible durante todo el año y beneficiar a las familias que dependen de esta actividad económica.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker, consideró que el proyecto representa un reconocimiento al trabajo realizado durante años para recuperar y proteger a la tortuga lora.

De acuerdo con el funcionario, actualmente se han reportado hasta 20 mil nidos de esta especie, una cifra que, afirmó, refleja una tendencia positiva en su recuperación.

Becker señaló que el museo permitirá mostrar los avances alcanzados en materia de conservación y servirá como un punto de referencia para reforzar los esfuerzos destinados a las siguientes generaciones.

La presidenta municipal de Soto La Marina, Glynnis Georgina Jiménez Vázquez, agradeció al gobernador las inversiones y obras que se desarrollan en el municipio.

La alcaldesa informó que, del 11 de junio a la fecha, la playa La Pesca ha recibido más de 350 mil turistas, cifra que, consideró, podría incrementarse con la construcción del nuevo museo.

El proyecto busca así sumar un atractivo permanente a la oferta turística de la zona y reforzar la importancia de La Pesca como destino para visitantes.