Gobernador califica de 'politizados' señalamientos contra su hijo

El mandatario tamaulipeco rechazó categóricamente que la figura del delegado tenga injerencia en los resultados de la jornada electoral.

Tras encabezar la ceremonia de honores a la bandera en la Cancha de Futbol “Enrique Borja”, de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines de Ciudad Victoria, el gobernador Américo Villarreal Anaya se pronunció sobre las críticas surgidas tras el proceso electoral en Coahuila, en el cual su hijo, Américo Villarreal Santiago, se desempeña como delegado federal de Programas para el Desarrollo.

El mandatario tamaulipeco rechazó categóricamente que la figura del delegado tenga injerencia en los resultados de la jornada electoral, calificando los señalamientos en su contra como una estrategia con tintes políticos.

"Son condiciones con fines políticos, con fines electorales; encuentran de repente un momento preciso para hacerse eco y ahora quieren responsabilizar a un delegado de Bienestar, cuando nunca antes se había responsabilizado a un secretario de Bienestar a nivel nacional por los resultados electorales", enfatizó Villarreal Anaya.

Con estas declaraciones, el Gobernador desestimó la narrativa que busca vincular el desempeño de los funcionarios federales de Bienestar con los resultados obtenidos en las urnas.

Cabe recordar que el pasado 7 de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se proclamó vencedor en la contienda electoral de Coahuila, alcanzando más del 55% de la votación total y asegurando la mayoría en el Congreso local al obtener 16 diputaciones de mayoría relativa