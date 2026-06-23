Gobernador atiende demandas de trabajadores de la educación

Inmediatamente después de la reunión con el titular del Poder Ejecutivo se instaló una mesa de diálogo en las instalaciones de la Secretaría de Educación.

El Gobernador Américo Villarreal Anaya recibió de manera personal el pliego petitorio del personal docente y administrativo de siete primarias, que reclama la remoción de la supervisora de la zona escolar 82, a quien acusan de acoso laboral y otras irregularidades.

Tras el encuentro, los manifestantes agradecieron al gobernador las atenciones y el interés mostrado para resolver la problemática.

Inmediatamente después de la reunión con el titular del Poder Ejecutivo se instaló una mesa de diálogo en las instalaciones de la Secretaría de Educación.

Ivon Morales de León, Asesor Técnico Pedagógico (ATP), informó que el diálogo continúa en la mesa de trabajo. Los docentes reconocen avances, pero señalaron que aún no hay una solución definitiva y mantienen asamblea permanente.

“Hay propuestas de solución por parte de la Dirección Jurídica y Transparencia; hay avances en materia legal, solo falta esperar una solución”, señaló Morales de León.

Demandas y peticiones principales: Remoción de la supervisora de la zona escolar 82, intervención inmediata de la autoridad gubernamental, ejecución y seguimiento puntual de las resoluciones de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y garantías de legalidad y protección para el personal educativo y las comunidades escolares.

Dijo que continuaran con el diálogo en la mesa de trabajo con participación de la Dirección Jurídica y Transparencia.