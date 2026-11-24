El gobernador anunció obras para la Politécnica de Victoria y destacó proyectos de inversión que abrirán oportunidades laborales para los jóvenes

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, exhortó a las y los estudiantes a prepararse y aprovechar las oportunidades de desarrollo que se abrirán en la entidad con los nuevos proyectos de inversión, infraestructura y energía.

Durante la ceremonia por el 20 aniversario de la Universidad Politécnica de Victoria, el mandatario destacó que el crecimiento de distintos sectores productivos permitirá generar más espacios laborales para los jóvenes que actualmente cursan sus estudios profesionales.

En el evento, además de reconocer el papel de las instituciones educativas en la formación de talento, anunció obras y nuevo equipamiento para este plantel, entre ellos una techumbre, la rehabilitación de instalaciones sanitarias y la incorporación de robots humanoides al laboratorio de robótica.

Destaca inversiones millonarias en Tamaulipas

Ante la comunidad universitaria, Villarreal Anaya señaló que el estado cuenta con proyectos estratégicos que impulsarán su desarrollo económico y abrirán nuevas posibilidades de empleo.

Entre los anuncios mencionó la autorización para continuar con la segunda fase del Puerto de Matamoros, que contempla una inversión de 35 mil millones de pesos para ampliar las instalaciones portuarias, las líneas ferroviarias y las áreas aduanales.

También destacó la aprobación de la Carretera del Golfo Norte, una obra de cuatro carriles que requerirá alrededor de 40 mil millones de pesos. El proyecto conectará la Ciudad de México con Tampico, Ciudad Victoria y Reynosa.

El gobernador explicó que esta infraestructura permitirá fortalecer la actividad logística y portuaria de Tamaulipas, entidad que concentra 19 de los 43 puertos que operan en el país.

Asimismo, mencionó el avance en la conformación del Puerto Multimodal de Ciudad Victoria y una inversión conjunta superior a los 20 mil millones de pesos en proyectos energéticos.

Impulsan proyectos petroleros y de energía renovable

Como parte de las oportunidades que se desarrollan en la entidad, el mandatario hizo referencia a la perforación del Campo Trion, proyecto de exploración petrolera en aguas profundas y ultraprofundas.

También mencionó la instalación de nuevos gasoductos para fortalecer la distribución de este recurso en Tamaulipas y otras regiones del país, así como la autorización de nueve parques de generación de energía eólica y una nueva planta de ciclo combinado.

Villarreal Anaya consideró que estas inversiones representan posibilidades de crecimiento para los estudiantes, quienes podrán incorporarse a las actividades productivas conforme avancen en su preparación profesional.

Universidad Politécnica de Victoria recibirá cuatro robots humanoides

En cuanto a los apoyos para la institución educativa, el gobernador anunció que el laboratorio de robótica será equipado con cuatro robots humanoides de última generación, con los que se busca fortalecer el aprendizaje y la preparación de los alumnos.

Además, atendió solicitudes de la comunidad estudiantil y del rector, Luis Felipe Castillo Cortés, y se comprometió a construir una techumbre y realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de los sanitarios del plantel.

Durante la ceremonia, el director de la universidad entregó un reconocimiento al gobernador por los apoyos que su administración ha destinado para mejorar la infraestructura de la institución.

Anuncian transporte para acercar a estudiantes a sus escuelas

Otro de los compromisos expuestos por Villarreal Anaya fue el fortalecimiento del transporte público en Tamaulipas, con especial atención a Ciudad Victoria.

El proyecto piloto de movilidad en la capital comenzó con seis autobuses híbridos Yutong y se prevé que durante este año la flotilla aumente a 22 unidades.

El plan contempla instalar una parada de la ruta Conecta en la Universidad Politécnica de Victoria, con el propósito de facilitar el traslado de las y los estudiantes hacia sus centros educativos.

Américo llama a jóvenes a prepararse para las oportunidades

Al dirigirse a los universitarios, el gobernador insistió en que el desarrollo de Tamaulipas requiere de personas preparadas y comprometidas con su entorno, por lo que los invitó a aprovechar las condiciones que se están generando en el estado.

“Entonces oportunidades hay y va a haber más a futuro con esta disposición y vocación de este gran impulso que tiene una entidad tan valiosa como es Tamaulipas, pero principalmente porque cuenta con hombres y mujeres de bien como ustedes”, expresó.

El mandatario agregó que la preparación de las nuevas generaciones debe contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias y las comunidades, mediante el trabajo, la superación y la convivencia en paz.

En la ceremonia también estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García; el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, y representantes del Congreso estatal y del Poder Judicial.