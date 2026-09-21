Gloria Garza anuncia reorganización del PAN en Tamaulipas

La dirigente estatal indicó que se privilegiará a los perfiles que representen los valores del partido, con compromiso con la plataforma de Acción Nacional

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, Gloria Garza Jiménez, envió un mensaje directo a quienes están pensando en salir de este organismo político y, a la vez, dio la bienvenida a quienes recientemente se han integrado a las filas del albiazul.

Garza Jiménez afirmó que Acción Nacional es un partido de puertas abiertas, con principios y doctrina, y que en este momento de redefinición se valorará a quienes decidan quedarse y trabajar por Tamaulipas.

Nuevos integrantes podrían participar en elecciones de 2027

Señaló que quienes han optado por sumarse en las últimas semanas lo hacen convencidos del proyecto panista y podrían figurar en algún puesto de elección popular en las próximas elecciones del 2027.

Sostuvo que el PAN se encuentra en proceso de reorganización, fortaleciendo sus estructuras municipales y con la mira puesta en ser competitivo en el próximo proceso electoral.

PAN dará prioridad a perfiles cercanos a la ciudadanía

La dirigente estatal indicó que se privilegiará a los perfiles que representen los valores del partido, con trayectoria, cercanía con la gente y compromiso con la plataforma de Acción Nacional.

Añadió que en las próximas semanas continuarán las adhesiones de liderazgos de distintos sectores que ven en el PAN una opción real para participar y contender.