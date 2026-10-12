Gigantescas olas invaden zona de palapas y estacionamiento

Protección Civil emitió recomendaciones urgentes para turistas y surfistas ante el avance del agua en zonas de estacionamiento costero.

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Durante este fin de semana se ha registrado un incremento en el oleaje en playa Miramar, situación que obligó a bañistas a retirarse de la zona de palapas ante el riesgo que representan las fuertes olas.

Durante la tarde, el avance del agua alcanzó incluso algunas áreas de estacionamiento en distintos puntos del paseo costero.

El fenómeno se ha mantenido durante este domingo, con olas de considerable altura que representan un peligro para quienes acuden a disfrutar de este destino turístico, particularmente para las personas que pretenden ingresar al mar o practicar actividades acuáticas.

Una de las posibles explicaciones de este comportamiento es el llamado mar de fondo, un fenómeno que se produce cuando tormentas y sistemas meteorológicos generan fuertes vientos en mar abierto; en este caso, la presencia del huracán Isaías en el Golfo de México, transfiriendo energía al agua y formando olas que pueden recorrer cientos o incluso miles de kilómetros antes de llegar a la costa. Al aproximarse a zonas menos profundas, las olas aumentan su altura y rompen con mayor fuerza, pudiendo avanzar sobre la arena e invadir áreas cercanas a la playa. Sus efectos pueden presentarse incluso cuando las condiciones del tiempo en la costa parecen relativamente tranquilas.

Ante este escenario, el director de Protección Civil de Ciudad Madero, Ricardo Aguirre, recomendó a bañistas, surfistas y demás visitantes evitar introducirse al agua mientras persistan las condiciones adversas, debido al riesgo de corrientes de arrastre y rompientes intensas.

Las autoridades mantienen el llamado a respetar las restricciones y señalamientos de seguridad en playa Miramar, así como atender las indicaciones del personal de Protección Civil para prevenir accidentes ante el comportamiento del mar.