Gestionan apoyo hídrico para empleados de maquila

El secretario de Desarrollo Económico en Matamoros, Enrique Salinas, informó que se ha trabajado de manera coordinada con la Junta de Agua

El secretario de Desarrollo Económico en Matamoros, Enrique Salinas, informó que se ha trabajado de manera coordinada con la Junta de Agua y diversas dependencias para apoyar a empresas y trabajadores ante la situación actual.

Detalló que personal de la dependencia acudió directamente a los centros de trabajo para realizar un levantamiento de información y evitar afectaciones a las empresas, logrando reunir hasta el momento un total de 837 solicitudes completas.

De estas, 546 corresponden a Trico, 252 a Tridonex y 39 a Edemsa, resultado de un trabajo de campo que se llevó a cabo durante aproximadamente dos semanas.

El funcionario recordó que este apoyo está dirigido exclusivamente a los titulares de los contratos, por lo que es necesario que los recibos estén a nombre del trabajador para poder acceder al beneficio.

Asimismo, indicó que aún falta por integrar cerca del 25 por ciento del padrón, por lo que invitó a quienes aún no han realizado el trámite a acudir a las oficinas de Desarrollo Económico con la documentación requerida.

Finalmente, adelantó que el paquete de solicitudes será ingresado esta misma semana, con el objetivo de que los beneficiarios puedan recibir un subsidio durante los próximos seis meses, el cual cubrirá el pago del consumo de agua.