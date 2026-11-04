Gerardo Peña pide revisar contratos electorales del INE e IETAM

Sobre los hechos ocurridos en Matamoros, donde murió una niña de siete años, Peña Flores consideró necesario reforzar la seguridad en los municipios

El diputado local del PAN, Gerardo Peña Flores, se refirió a los contratos que obtuvo Gráficos de México en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM). Señaló que, desde el punto de vista técnico, si la empresa no estaba inhabilitada ni tenía observaciones al momento de participar, podía concursar, siempre que el proceso se hubiera realizado conforme a la normatividad.

Peña Flores plantea revisar las condiciones de los contratos

Sin embargo, consideró que también debe revisarse qué ventajas ofreció la empresa y por qué habría presentado las mejores condiciones para brindar el servicio o producto.

Sobre la posibilidad de que Gráficos de México elabore las boletas electorales, Peña Flores expresó preocupación por el impacto que, a su juicio, podría tener en la confianza pública y en la democracia. Dijo esperar que el próximo proceso electoral se desarrolle sin denuncias de irregularidades o corrupción.

Pide aclarar la situación legal de Rómulo Garza

Respecto al caso del exsecretario Rómulo Garza y su situación legal, el legislador pidió que se aclare por qué permanece en prisión. Explicó que, según la información que conoce, durante la pandemia se recurrió a un procedimiento para adquirir despensas, en un contexto de emergencia y con decretos que permitían responder con rapidez, por lo que debe esclarecerse el caso.

Propone estaciones seguras urbanas tras los hechos en Matamoros

Sobre los hechos ocurridos en Matamoros, donde murió una niña de siete años, Peña Flores consideró necesario reforzar la seguridad en los municipios mediante estaciones seguras urbanas, similares a las instaladas en carreteras. Propuso que operen como anillos de vigilancia y permitan una respuesta rápida y con suficiente personal para prevenir delitos.

El diputado expresó sus condolencias a la familia de la menor y afirmó que las autoridades deben investigar lo sucedido, determinar si se siguieron los protocolos y actuar conforme a los resultados.