Gerardo Illoldi se perfila para buscar un cargo en 2026-2027

Illoldi Reyes señaló que su trayectoria se guía por la convicción de trabajar por la gente y afirmó que el servicio público vale cuando se ejerce con vocación

Gerardo Illoldi Reyes publicó un video en redes sociales en el que agradeció a su equipo de colaboradores y a la ciudadanía, dejando entrever que participará en el proceso electoral 2026-2027 para buscar un cargo de elección popular.

En el mensaje, recordó que el pasado 3 de octubre concluyó su etapa al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Tamaulipas. Agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya por la confianza, así como a las personas con quienes trabajó durante su gestión.

Illoldi Reyes señaló que su trayectoria ha estado guiada por la convicción de trabajar por la gente y afirmó que el servicio público tiene sentido cuando se ejerce con vocación.

También expresó su cariño por Ciudad Victoria, Tamaulipas, y México, lugares que describió como sus raíces y la razón por la que considera importante trabajar por los demás.

En el video, agradeció a sus amistades, a su equipo y a la ciudadanía por su confianza y respaldo. Además, se describió como una persona sencilla, leal y cercana, y dijo que seguirá en contacto con la gente.