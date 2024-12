Generan molestia entre pacientes deficiencias en Clínica 15

Usuarios de redes sociales han dado a conocer el caso de una mujer de la tercera edad que sufrió una caída el pasado fin de semana en las escaleras de la Clínica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Reynosa.

La mujer, incapaz de utilizar el elevador debido a que estos llevan más de cuatro meses fuera de servicio, resultó lesionada.

Este incidente desató una serie de quejas por parte de los derechohabientes, quienes denuncian las deficiencias que afectan los servicios de la clínica.

Te puede interesar: Cae paciente de escaleras en la Clínica 15 en Reynosa

Uno de los pacientes, el señor José Manuel, expresó su frustración con la situación que enfrenta cada vez que acude a la clínica en busca de atención médica.

Desde hace más de un mes, José Manuel ha intentado obtener una cita con un especialista para tratar su problema en la columna, pero cada vez que visita el IMSS, sale sin poder obtener la cita o los medicamentos necesarios.

"Está difícil… Demasiado, muy difícil, como siempre, no hay un cambio, no hay nada", lamentó.

La falta de medicamentos es otro de los problemas recurrentes en la Clínica 15.

Abraham, quien sufrió una caída mientras se dirigía a su trabajo, relató que tuvo que esperar varias horas para recibir una mínima atención.

Al final, le entregaron solo una pequeña caja de pastillas para el dolor, sin una evaluación adecuada de su accidente laboral.

"Lo que no han mejorado es la cuestión de medicamentos, a veces no hay medicamentos y nos hacen esperar hasta una semana o dos semanas dependiendo, básicamente es el medicamento que no hay", comentó Abraham.

Aunque la clínica fue recientemente restaurada y pintada en su exterior, los usuarios aseguran que los problemas persisten en su interior.

A pesar de la renovada apariencia, las deficiencias que afectan a los pacientes desde hace décadas continúan, especialmente en áreas críticas como el servicio de elevadores.

Esta situación es particularmente grave para los derechohabientes de la tercera edad, quienes se ven obligados a utilizar las escaleras, exponiéndose a posibles accidentes.

"Los elevadores que están mal también, es de cuidado porque ya es gente adulta y necesitamos de los elevadores para poder hacerlo con cuidado, si da mucho miedo y deberían de hacer algo más importante que pintar bancas", señaló Martha Hernández, otra derechohabiente.

Además, el perímetro de la clínica también ha generado preocupación entre los usuarios, quienes aseguran que el hospital luce sucio y contaminado, lo que contrasta con las expectativas generadas por la reciente restauración.

Esta situación ha provocado un creciente malestar entre los derechohabientes, quienes reclaman una mejora urgente en los servicios para garantizar una atención digna y segura.

"Lo principal son los medicamentos para la gente que necesita y que no tiene para comprarlos", agregó Martha, subrayando la urgencia de mejorar la atención en áreas fundamentales como la disponibilidad de medicamentos y la funcionalidad de los servicios básicos.

Comentarios