Generaciones reconocen el legado de Lourdes Palacios en Reynosa

La maestra con más de 40 años de experiencia, ha inspirado vocaciones y defiende la educación con valores y apoyo de los padres. Esta es su historia.

Con más de 40 años frente a las aulas, la maestra Lourdes Palacios Cervantes se ha convertido en una figura emblemática de la educación en Reynosa, dejando una huella profunda en generaciones de estudiantes que hoy reconocen el impacto que tuvo en sus vidas.

Actualmente, la conocida “Maestra Lulú” continúa ejerciendo la docencia con el mismo entusiasmo y cariño con el que inició su carrera, encontrando en cada alumno una nueva oportunidad para formar personas de bien y fortalecer valores desde la educación.

La docente reconoció que una de las mayores satisfacciones que le ha dejado su trayectoria es reencontrarse con antiguos alumnos que, pese al paso de los años, continúan buscándola para compartirle sus logros personales y profesionales.

“Sí los tengo localizados, ellos también me buscan, precisamente el sábado voy a ver a una que va a debutar en teatro, me he encontrado alumnos que ya pintan canas en sus sienes, de 40, 45 años, y de verdad alegran mi corazón”, expresó emocionada.

El impacto de los maestros en la vida de sus estudiantes puede ser determinante, y uno de esos ejemplos es el caso de Leslie Anahí, quien encontró en la maestra Lourdes y en la recordada “Miss Carlita” la inspiración para seguir el camino de la docencia.

Leslie recordó que desde pequeña admiraba el trabajo de sus maestras y disfrutaba ayudarlas dentro del salón de clases, experiencia que con el tiempo despertó en ella el deseo de convertirse también en educadora.

“Mis maestras fueron una parte fundamental para yo, ahorita, ser maestra. Me enseñaron mucho; recuerdo que me quedaba ayudándoles a acomodar los cuadernos y el salón. Ahí fue naciendo este amor por la enseñanza”, relató.

Por su parte, Lourdes Palacios aseguró que ver triunfar a sus exalumnos en distintas áreas como la medicina, el arte, la cultura y la educación representa la recompensa más grande de su labor como docente.

La maestra dijo que cada alumno deja una enseñanza y que, más allá de impartir clases, su misión siempre ha sido sembrar valores y motivar a los estudiantes a levantarse frente a las adversidades.

“Es una gran alegría, dices: hice algo bueno, puse un granito de mí en el corazón y en la mente de esos niños. Lo más importante es no dejarse caer; si algo no salió bien, hay que intentarlo de nuevo”, manifestó.

El modelo educativo que ha aplicado durante décadas se basa en la enseñanza tradicional, promoviendo disciplina, responsabilidad y actividades que impacten positivamente en la formación integral de los alumnos.

Leslie reconoció que aquella admiración por sus maestras comenzó incluso en casa, donde jugaba a dar clases a sus hermanas menores y simulaba las actividades que veía diariamente en el salón.

“Yo jugaba con mis hermanas a ser maestra, les ponía trabajos en sus cuadernos y poco a poco esta profesión me fue envolviendo hasta llegar aquí”, comentó.

Finalmente, Lourdes Palacios advirtió que la educación no puede recaer únicamente en los docentes, sino que debe fortalecerse desde el hogar con el respaldo de los padres de familia.

La maestra señaló que muchos de quienes fueron sus alumnos ahora regresan para confiarle la educación de sus hijos, reflejo de la confianza y respeto que ha construido durante décadas de trabajo.

“Más allá de lo didáctico, también hay que trabajar la moral y lo espiritual. Todo se conjuga; la educación debe ir de la mano con los padres de familia”, concluyó.

En el marco del Día del Maestro, la historia de Lourdes Palacios Cervantes representa el legado de quienes dedican su vida a transformar generaciones desde las aulas, sembrando sueños que con el tiempo se convierten en realidad.