Genera esperanza entre campesinos trasvase de agua a Tamaulipas

La obligación de México de entregar agua a Estados Unidos durante noviembre y diciembre, podría reducir el volumen disponible para el riego agrícola

Un respiro para los productores agrícolas de la frontera de Tamaulipas representa el inicio del trasvase de agua hacia la entidad, con un volumen aproximado de 170 millones de metros cúbicos que permitirá atender las necesidades de riego del Distrito 026; sin embargo, persiste la incertidumbre por los conflictos con Nuevo León y los compromisos de entrega de agua a Estados Unidos.

Héctor Eliborio Peña de León, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales de Río Bravo, confirmó que el movimiento de agua ya comenzó, luego de que el trasvase fuera autorizado y contemplado para completar el plan de riego del distrito.

“El trasvase ya venía autorizado y venía propuesto para que se hiciera por alrededor de 170 millones, según para completar el plan de riego del 026, y en estos días ya se está trasvasando”, explicó.

Detalló que este suministro está destinado a beneficiar a productores de las tres unidades que integran el Distrito de Riego 026, desde Miguel Alemán hasta Río Bravo, donde se encuentran aproximadamente 70 mil hectáreas agrícolas que dependen de la disponibilidad de agua para sus actividades.

“El trasvase a lo que es el Distrito 026, es de Miguel Alemán, la primera unidad, y hasta la tercera unidad acá en Río Bravo; son alrededor de 70 mil hectáreas”, precisó.

Sin embargo, el dirigente rural advirtió que todavía existen factores que podrían afectar la continuidad del suministro, particularmente por la inconformidad que prevalece en Nuevo León, donde habitantes y sectores de esa entidad consideran que el agua debe garantizarse primero para el consumo de su población y el funcionamiento de sus acueductos.

“Nuevo León se está defendiendo y dicen que no pueden quedarse sin agua para los acueductos, ya ves que también consumen bastante agua, pero estamos esperando a ver qué pasa. Ahorita, por lo pronto, tenemos agua para regar, es cierto, pero van a seguir sacando”, comentó.

A esta incertidumbre se suma el compromiso de México de entregar agua a Estados Unidos durante los meses de noviembre y diciembre, como parte del cumplimiento del tratado internacional, situación que podría reducir el volumen disponible para los usuarios agrícolas de Tamaulipas.

Peña de León señaló que esta obligación representa una preocupación para los productores, especialmente si las condiciones de sequía continúan y las reservas de agua no logran recuperarse.

“El problema para nosotros como usuarios es que está contemplado que en los meses de noviembre y diciembre se pase un volumen de agua a Estados Unidos, y eso nos va a restar volumen. En caso de que siga la seca como está nuevamente, pues vamos a estar en problemas otra vez”, advirtió.

De esta manera, aunque el inicio del trasvase representa una esperanza para miles de hectáreas agrícolas del norte de Tamaulipas, los productores permanecen atentos a las decisiones sobre la distribución del recurso, ante el riesgo de que los compromisos internacionales y las condiciones de sequía vuelvan a comprometer el próximo ciclo de riego.