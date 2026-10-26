Gemelos crean asistente para apoyar a compañero con autismo

Joshua Emmanuel y Ethan Sebastián Yáñez Velázquez, hermanos gemelos que cursan sus estudios en el sexto grado de la Escuela Primaria Leona Vicario, obtuvieron el pase al certamen estatal en la categoría Pioneros de la Ciencia Kids con su proyecto “Asistente Inteligente para el Autismo”, proyecto que nace para apoyar a uno de sus amigos con autismo de nombre Santiago.
Una cámara y una computadora para identificar movimientos
Joshua Emmanuel: “Nuestro proyecto basa en una cámara y una computadora inteligente, nuestro proyecto es como a los niños con autismo les suele dar crisis y lo que hace es que detecta ciertas crisis mediante movimientos.
Ethan Sebastián: “Si hacemos una pose como con brazos cruzados, investigamos cuatro de las poses, aleteo, brazos cruzados, taparse los oídos y taparse los ojos, estos movimientos pueden variar dependiendo del niño que padece autismo”.
Buscan facilitar la atención de docentes dentro del aula
Orlando Daniel Vázquez Berrónes Director del Centro Estatal de Tecnología Educativa, dijo que la propuesta consiste en un software diseñado para apoyar a las y los docentes ante posibles situaciones de crisis de estudiantes con autismo, y facilitar una atención oportuna dentro del salón de clases.
“Ellos vieron que tienen un compañero que tiene autismo de ahí nace la necesidad de crear un software para poder ayudar al docente a prevenir ataques de ansiedad, ataques que son del contexto de autismo y que auxilia al docente a tomar acción para poder ayudar al alumno que tiene dicha condición”, puntualizó.
Los alumnos realizan cursos para el desarrollo de software en el Centro Estatal de Tecnología Educativa, y crearon esta iniciativa que busca aprovechar la tecnología para contribuir a crear espacios educativos más inclusivos y brindar un mejor acompañamiento a niñas y niños con autismo.
Invitan a otros niños a desarrollar sus ideas
Joshua Emmanuel: “Cualquier niño o niña que le gustaría aprender o que tenga una idea y no sabe cómo expresarla, ya sea un tipo de proyecto o le gustaría aprender robótica, vengan al Centro Estatal de Tecnología Educativa”.
Ethan Sebastián: “No necesitas tener una túnica blanca para ser científicos, si son pequeños, si tienen un sueño pueden lograrlo, solo hay que dar el gran paso”.
¿Cómo funciona el sistema de alertas?
El software consiste en que, una vez que el alumno con autismo haga esos movimientos, aparece una alerta que ellos identifican con una maestra que, cuando está en color verde, quiere decir que todo está de manera normal, pero cuando pasa amarillo, ya está detectando ciertos movimientos que son de la condición de autismo, y cuando estos se prolongan por más de cinco segundos, cambia a maestra roja, que es donde envía una alerta a través de un mensaje de voz o un mensaje de texto para que el docente actúe de manera oportuna ante una crisis que presente el alumno.