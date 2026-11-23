El edil afirmó que las obras se realizaron con los precios y las especificaciones solicitadas por las autoridades federales y estatales

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, negó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) haya hecho observaciones de fondo a las obras municipales y sostuvo que se trata de señalamientos de forma relacionados con aspectos administrativos, firmas y fotografías que han sido requeridas.

Gattás atribuye observaciones a requisitos administrativos

“las obras se realizaron con los precios y las especificaciones solicitadas por las autoridades federales y estatales”, señaló.

El edil afirmó que las obras se realizaron con los precios y las especificaciones solicitadas por las autoridades federales y estatales. Como ejemplo, mencionó que en un caso se pidió sustituir una fotografía en blanco y negro por una a color.

Alcalde rechaza trabajos inconclusos o mal ejecutados

“Son obras bien hechas”, expresó Gattás Báez, quien señaló que algunas observaciones se deben a la falta de una firma de integrantes del comité social encargado de recibir una obra.

El alcalde sostuvo que los señalamientos no corresponden a trabajos inconclusos o mal ejecutados y aseguró que, a su juicio, no representan un problema legal.