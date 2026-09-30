Gattás esperará convocatoria de Morena para definir su futuro

Explicó que, una vez emitida la convocatoria, valorará si levanta la mano o decide esperar, y se pronunció a favor de mantener la unidad dentro del partido

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás, señaló que es respetuoso de los tiempos y que esperará la publicación de la convocatoria de Morena para tomar una decisión sobre su posible participación en el proceso electoral 2026-2027.

Explicó que, una vez emitida la convocatoria, valorará si levanta la mano o decide esperar, y se pronunció a favor de mantener la unidad dentro del partido.

“Vamos a esperarnos a la convocatoria; yo quiero ser muy respetuoso de los compañeros que también pueden aspirar al mismo cargo que tu servidor y en ese sentido quiero ser muy respetuoso a que salga la convocatoria y en ese momento vamos a valorar si levantamos la mano o nos esperamos”, señaló.

Hizo un llamado a la unidad y a cerrar filas para que el partido de Morena logre los objetivos en materia electoral en 2027.