Este tipo de encuentros comienza a llamar la atención debido a la expansión de las zonas urbanas hacia sectores periféricos de Reynosa

La presencia de animales silvestres en zonas habitacionales de Reynosa vuelve a generar atención, luego de que un gato montés fuera localizado en el patio de una vivienda de la colonia Integración Familiar, situación que movilizó a elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos para realizar su rescate.

El ejemplar fue encontrado dentro de la propiedad, por lo que se solicitó la intervención de personal capacitado para evitar que el animal resultara lastimado o que representara algún riesgo para los habitantes del sector. Tras ser asegurado, fue entregado a la Dirección de Control y Bienestar Animal, donde recibiría la atención correspondiente.

Posteriormente, el gato montés sería trasladado a Quinta La Fauna, un espacio donde permanecerá bajo resguardo especializado para garantizar su cuidado y bienestar.

La expansión urbana propicia encuentros con fauna silvestre

Este tipo de encuentros comienza a llamar la atención debido a la expansión de las zonas urbanas hacia sectores periféricos de Reynosa, donde todavía existen terrenos con vegetación y espacios que forman parte del hábitat de distintas especies silvestres.

El crecimiento de los asentamientos humanos, la modificación de los espacios naturales y la búsqueda de alimento o refugio pueden propiciar que algunos ejemplares se desplacen hacia colonias y fraccionamientos, aumentando las posibilidades de encontrarlos en patios, terrenos baldíos o incluso cerca de las viviendas.

Recomiendan mantener distancia y reportar los avistamientos

Ante esta situación, las autoridades de Protección y Bienestar Animal recomiendan a la población mantener la calma y evitar cualquier intento de acercamiento que pueda poner en peligro tanto a las personas como al ejemplar.

La recomendación es no tratar de manipular, atrapar, perseguir, controlar o lastimar a ningún animal que se encuentre fuera de su entorno habitual, independientemente de la especie de que se trate, ya que incluso aquellos que parecen inofensivos pueden reaccionar de manera defensiva al sentirse amenazados.

Lo más importante es mantener una distancia segura, evitar que niños o mascotas se acerquen y reportar inmediatamente el avistamiento a las autoridades correspondientes, para que personal especializado determine cómo realizar el manejo y traslado del animal.

El rescate del gato montés en Integración Familiar pone nuevamente sobre la mesa la importancia de aprender a convivir con la fauna silvestre y evitar acciones que puedan poner en riesgo la vida de estas especies, cuya presencia en las zonas urbanas también refleja los cambios que experimenta su entorno natural.