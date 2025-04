 Gaseros de Reynosa se manifiestan contra precio del combustible

"Las instalaciones están muy deterioradas. Tenemos desde octubre que el precio está congelado en 10.50 pesos, y ahora estamos en 10.53. La situación es muy difícil, ya no tenemos facturas, algunos proveedores nos enviaron a buró de crédito y hay semanas en que no alcanzamos para pagar la nómina. Si no se arregla este mes, vamos a tener que empezar a despedir gente. En dos o tres meses, las empresas podrían desaparecer", explicó Américo Barraza Castillo, vocero de las gaseras locales.