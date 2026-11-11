Garantizan seguridad durante la Feria del Centenario Reynosa

Durante el encuentro, el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Javier Iván Lam Cantú, dio a conocer los protocolos que se implementarán prevenir riesgos

Con el propósito de garantizar la seguridad de las familias que asistirán a la Feria del Centenario Expo Reynosa 2026, autoridades municipales, estatales y federales reforzaron la coordinación de las corporaciones de emergencia y auxilio, mediante una última reunión de logística y seguridad previa al inicio de las actividades.

Durante el encuentro, el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Javier Iván Lam Cantú, dio a conocer los protocolos que se implementarán para prevenir accidentes y garantizar una atención oportuna ante cualquier emergencia.

Entre las acciones contempladas destacan las inspecciones permanentes a los juegos mecánicos y puestos comerciales, la instalación de módulos de atención médica y mecanismos para facilitar la localización de niñas y niños que pudieran extraviarse durante la celebración.

Asimismo, se hizo un llamado a los asistentes a respetar los señalamientos viales, conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades, especialmente durante los días de mayor afluencia, cuando se espera un importante movimiento de vehículos y visitantes.

Las corporaciones de emergencia y auxilio mantendrán presencia y coordinación durante los festejos, con el objetivo de brindar protección a las familias y procurar que la Feria del Centenario se desarrolle en un ambiente seguro y sin incidentes.