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Garantizan finanzas sanas en Tamaulipas para mantener inversión

Por: INFO 7

20 Mayo 2026, 23:14

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El gobierno estatal aseguró en INDEX Matamoros 2026 que mantendrá finanzas ordenadas para fortalecer la inversión y el desarrollo industrial

Garantizan finanzas sanas en Tamaulipas para mantener inversión

El secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, aseguró que la entidad mantendrá una política financiera ordenada y transparente para fortalecer la confianza de empresarios e inversionistas, durante su participación en la Expo Proveedor Industrial INDEX Matamoros 2026.

Ante representantes de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, el funcionario destacó que cada decisión financiera del gobierno estatal está orientada a generar condiciones de certidumbre que favorezcan el crecimiento económico y el desarrollo industrial de la región fronteriza.

“Cada decisión financiera que tomamos busca construir un entorno de certidumbre para que ustedes, los inversionistas y empresarios, sigan apostando por nuestra tierra”, expresó Ramírez González durante el encuentro empresarial.

El titular de Finanzas afirmó que Tamaulipas continúa consolidándose como una entidad competitiva y con estabilidad financiera, lo que permite fortalecer la inversión pública y brindar certeza a los sectores productivos, especialmente en municipios estratégicos como Matamoros.

Asimismo, reiteró que la administración estatal encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya apuesta por la coordinación entre autoridades, iniciativa privada y sociedad civil como una vía para impulsar proyectos de desarrollo regional y fortalecer la actividad económica.

La Expo Proveedor Industrial INDEX Matamoros 2026 reunió a autoridades, organismos empresariales y compañías del sector industrial con el propósito de fortalecer las cadenas de proveeduría local, elevar la competitividad y abrir nuevas oportunidades de inversión en la región.

El evento contó con la presencia de diversas figuras del ámbito político, diplomático y empresarial, entre ellas el alcalde de Matamoros, Alberto Granados; la cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, Mary Virginia Hantsch; el presidente de INDEX Matamoros, Juan Anzaldúa; la subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía estatal, Anabell Flores Garza; el secretario general del SJOIIM, Juan Villafuerte Morales, y el presidente de CANACO SERVYTUR Matamoros, Abraham Rodríguez Padrón.

La expo busca consolidarse como una plataforma estratégica de vinculación comercial e industrial para la frontera norte, en un contexto donde Tamaulipas mantiene un papel relevante en la atracción de inversión extranjera y la integración productiva con Estados Unidos.

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