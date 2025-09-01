Garantiza Tamaulipas cobertura total en Educación Media Superior

El funcionario de Educación destacó que actualmente la entidad registra una cobertura del 104%, superando al 90% del inicio de la actual administración

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, informó que Tamaulipas alcanzó una cobertura total en el nivel medio superior, cumpliendo con la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya de garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de continuar sus estudios.

El funcionario destacó que actualmente la entidad registra una cobertura del 104 por ciento, una cifra histórica que supera ampliamente el 90 por ciento alcanzado al inicio de la actual administración estatal.

Explicó que este avance responde a la integración de jóvenes en situación de tránsito, así como de estudiantes que decidieron reincorporarse tras haber abandonado sus estudios, lo que refleja el compromiso del gobierno con el derecho a la educación y la permanencia escolar.

Actualmente, la matrícula en el nivel medio superior es cercana a 150 mil alumnas y alumnos, mientras que el nivel superior también muestra un crecimiento sostenido en diversas áreas.

Crespo Solís detalló que el proyecto educativo está alineado a la vocación económica de cada región, con el fin de preparar capital humano para las necesidades del sector productivo.

“En Reynosa estamos impulsando programas vinculados a los semiconductores y a la inteligencia artificial; en Matamoros nos enfocamos en la logística derivada del nuevo puerto y en el clúster automotriz que se instalará en esa región, mientras que en la zona sur el énfasis está en la industria petroquímica”, señaló.

El subsecretario precisó que tanto instituciones de educación media superior como superior trabajan bajo este esquema de pertinencia académica, lo que fortalece la vinculación con empresas y el desarrollo de la entidad.

Finalmente, reconoció que uno de los principales retos es garantizar la misma cobertura en las zonas rurales, donde factores geográficos e infraestructura representan un desafío adicional. No obstante, reiteró que existe el compromiso del gobernador y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para que el sistema educativo llegue a todos los rincones de Tamaulipas.