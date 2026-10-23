Garantiza Educación solución a falta de maestros en Reynosa

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que ya se atiende la falta de personal en la Secundaria número 10 Ana Teresa Luebbert

Las demandas por falta de maestros e infraestructura en planteles educativos de Reynosa comenzaron a recibir respuesta por parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Al inicio de la semana, padres de familia de distintas escuelas intensificaron sus protestas, entre ellas la Secundaria General número 10, Ana Teresa Luebbert, donde cerraron las instalaciones para exigir la asignación de docentes.

Durante su visita a Reynosa, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, informó que ya se atiende la falta de personal en este plantel y aseguró que la mayoría de los recursos solicitados están por incorporarse.

“En la Ana Teresa Luebbert, ellos son seis recursos los que me dicen que faltan y de esos seis recursos ya cinco están mañana”, señaló el funcionario estatal.

La respuesta coincide con la reciente entrega de nombramientos realizada en Ciudad Victoria, donde se asignaron nuevas plazas docentes y se autorizaron recategorizaciones y más horas de trabajo. De acuerdo con Valdez García, 43 maestros serán enviados a Reynosa para atender las necesidades de las escuelas.

“Entregamos 180 nombramientos nuevos de maestros, y también recategorización, entrega de más horas; de esos, 43 vienen a Reynosa. Mañana llegan los primeros y el miércoles, como ya se les operó el pago de esta quincena, tienen que estar ya satisfaciendo las demandas que teníamos de faltantes aquí”, explicó.

Otro de los planteles atendidos fue la Secundaria Siglo XXI, ubicada en la colonia Campestre, donde el secretario se comprometió a resolver el problema del suministro eléctrico. Sin embargo, advirtió que la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado sin una evaluación de la capacidad eléctrica puede provocar sobrecargas y daños en los transformadores.

Valdez García indicó que existe un fondo con el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) para atender este tipo de situaciones y destacó que se han repuesto más de 350 transformadores afectados.

“La verdad, sí está previsto; tenemos un fondo con el ITIFE, porque ha venido sucediendo que llega el recurso de ‘La Escuela es Nuestra’ y ponen aparatos de aire, pero no se toma en cuenta la carga o la sobrecarga en el transformador, y nos están tronando los transformadores”, advirtió.

El funcionario reconoció el derecho de los padres de familia a instalar equipos de climatización, pero recomendó solicitar asesoría técnica al ITIFE antes de realizar nuevas adquisiciones, a fin de verificar la capacidad eléctrica y evitar daños.

“Tienen derecho los padres de familia a colocar los aires; lo que estamos recomendando es que se asesoren con el ITIFE para que no reviente el transformador”, concluyó.