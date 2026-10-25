Ganado de Tamaulipas seguiría sin cruzar a EUA durante 2026

La Unión Ganadera Regional estima que el cruce podría autorizarse durante el primer semestre de 2027, mientras continúan las revisiones sanitarias

La exportación de ganado en pie de Tamaulipas hacia Estados Unidos difícilmente se reanudará durante 2026.

Aunque los casos activos de gusano barrenador en la entidad están prácticamente controlados, los productores todavía deben esperar la aprobación de las autoridades sanitarias estadounidenses.

La Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) prevé que el comercio pueda restablecerse durante el primer semestre de 2027, conforme avancen las evaluaciones y se cumplan los protocolos de sanidad, trazabilidad y bioseguridad exigidos por el país vecino.

Su presidente, José Guerrero Gamboa, explicó que la reapertura será gradual y dependerá de que las distintas regiones e instalaciones cumplan con los requisitos establecidos.

Actualmente, las exportaciones de ganado se realizan mediante estaciones cuarentenarias de Sonora y Chihuahua. A estas podrían sumarse próximamente las instalaciones de Ciudad Acuña, Coahuila, y el puerto fronterizo de Colombia, en Nuevo León.

De recibir la autorización de Estados Unidos, estos puntos permitirían ampliar las opciones para movilizar ganado procedente de Tamaulipas, Coahuila y Durango.

Guerrero Gamboa recordó que representantes de la UGRT y autoridades estatales se reunieron recientemente con funcionarios estadounidenses en la cuarentenaria de Colombia para revisar las condiciones operativas de las instalaciones.

Tras ese encuentro, el dirigente ganadero expresó su confianza en que las exportaciones tamaulipecas puedan retomarse durante los primeros seis meses de 2027.

El cierre dejó más de 1.7 millones de cabezas en México

La suspensión de los cruces por la presencia del gusano barrenador ha tenido consecuencias para el sector pecuario. De acuerdo con Gamboa, más de 1.7 millones de cabezas de ganado permanecieron en territorio nacional ante la imposibilidad de exportarlas.

La acumulación de animales también contribuyó a generar un excedente de carne superior a las $500,000 toneladas, lo que presionó los precios en el mercado interno.

Como resultado, el valor del ganado en pie cayó entre 13 y 25%, una afectación que golpeó los ingresos de los productores.