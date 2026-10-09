Ganaderos de Tamaulipas buscan reabrir frontera con EUA en 2027

Por estas dos instalaciones cruzaría ganado proveniente de Durango, Coahuila y Tamaulipas, una vez que se autorice el paso de los animales de dichas entidades

El sector ganadero de Tamaulipas impulsa acciones para lograr la reapertura de la frontera con Estados Unidos al ganado tamaulipeco durante el primer semestre de 2027.

José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, informó que, hace algunos días, sostuvieron una reunión en la estación cuarentenaria del puente Colombia, en Nuevo León, instalaciones que cuentan con equipos modernos y actualizados.

En el encuentro participaron autoridades de Estados Unidos, quienes determinaron que el sitio cuenta con buenas instalaciones y cumple con las disposiciones requeridas.

“Estamos gestionando e impulsando fuertemente este tema y esperamos que para el primer semestre de 2027 podamos estar abriendo la frontera con Estados Unidos para el ganado tamaulipeco”, señaló.

Proyectan estación cuarentenaria en Mainero

Respecto a la estación cuarentenaria que se contempla instalar en el ejido La Gloria, municipio de Mainero, Tamaulipas, consideró que se trata de una acción importante que el Gobierno del Estado impulsa para fortalecer el control de los productos cárnicos.

Explicó que esta infraestructura no solo atendería al ganado procedente de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sino que también permitiría mejorar el tránsito y la supervisión sanitaria del ganado que se moviliza por la región.

Prevén cruces por Ciudad Acuña y Colombia

El dirigente ganadero detalló que actualmente se encuentran abiertas las fronteras de Sonora y Chihuahua. Asimismo, indicó que las próximas estaciones cuarentenarias estarían ubicadas en Ciudad Acuña, Coahuila, y en Colombia, Nuevo León.

Por estas dos instalaciones cruzaría ganado proveniente de Durango, Coahuila y Tamaulipas, una vez que se autorice el paso de los animales de dichas entidades. Añadió que ambas cuarentenarias cuentan con capacidad para recibir y atender el ganado de los tres estados.