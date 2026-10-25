Gana oro internacional con extintor que apaga fuego con sonido

Ángela Karime Venegas Hernández, alumna del CETis 78 en Altamira, triunfó en Indonesia y representará a México en un certamen en Túnez.

Con un prototipo capaz de sofocar pequeñas llamas mediante ondas sonoras de baja frecuencia, Ángela Karime Venegas Hernández, estudiante de 17 años del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 78 de Altamira, conquistó una medalla de oro en la Feria Internacional de Ciencia e Invención (ISIF 2026), celebrada en Indonesia, donde compitió contra proyectos de distintos países.

La joven mexicana destacó en la categoría de tecnología, en la que se presentaron alrededor de 110 propuestas, y obtuvo también el reconocimiento IVSA Semi Grand Award, que le abrió la posibilidad de participar en otra competencia internacional.

Su proyecto, denominado "Vortex Tech", consiste en un sistema para apagar incendios mediante ondas acústicas de baja frecuencia, aproximadamente 30 hertz, que generan turbulencias en el aire y pequeños anillos conocidos como vórtices.

Este fenómeno busca interrumpir momentáneamente el proceso de combustión para facilitar la extinción de conatos de incendio, por lo que está diseñado para atender llamas incipientes antes de que se propaguen. El desarrollo surgió de un proceso de investigación de más de un año y alrededor de un centenar de pruebas experimentales.

Para trasladar el invento desde México hasta Indonesia, Karime y su asesor, el ingeniero José Arturo Herminio Muñoz, prepararon una versión a escala reducida del prototipo original, que es más grande y pesado.

Aunque se trató de un modelo demostrativo, la estudiante pudo mostrar su funcionamiento ante los evaluadores y explicar las posibilidades de esta tecnología, que busca ofrecer una alternativa complementaria a los métodos convencionales de extinción de incendios.

Uno de los mayores retos fue competir de manera individual frente a delegaciones cuyos proyectos estaban integrados por equipos de varias personas. Además, la estudiante presentó y defendió su propuesta en inglés, luego de meses de preparación para responder las preguntas del jurado.

Karime relató que la incertidumbre aumentó conforme se anunciaban los ganadores de la categoría, hasta que finalmente escuchó la referencia a su plantel educativo y subió por la medalla de oro, en un momento que describió como una experiencia de gran emoción y satisfacción.

La joven explicó que su participación internacional fue resultado de su interés por la divulgación científica y los concursos de innovación, inquietud que comenzó a desarrollar hace aproximadamente dos años. Aunque el reconocimiento representa un avance importante, aclaró que Vortex Tech continúa en una etapa experimental y escolar.

Actualmente, trabaja con asesoría especializada para avanzar en el registro de la propiedad industrial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), además de explorar posibilidades de perfeccionamiento y escalamiento del prototipo.

Entre las siguientes metas de Karime se encuentra representar nuevamente a México en una competencia científica internacional prevista para marzo de 2027 en Túnez, donde espera mejorar el proyecto, fortalecer su preparación en inglés y avanzar hacia una versión con mayores posibilidades de aplicación.

También desarrolla una segunda propuesta: un sistema automatizado de supresión de incendios que utiliza sensores térmicos e infrarrojos para detectar llamas y activar el mecanismo sin necesidad de que una persona se acerque directamente al fuego. Ambos proyectos han despertado interés y propiciado acercamientos con instituciones educativas y representantes vinculados con la protección civil.

La experiencia en Indonesia también le permitió intercambiar conocimientos con estudiantes, ingenieros, investigadores y académicos de otros países, algunos de los cuales mostraron interés en conocer el funcionamiento de su invento. Karime agradeció el respaldo recibido para participar en el certamen y señaló que su objetivo es continuar desarrollando soluciones tecnológicas a problemas que afectan a las comunidades.

Mientras se prepara para su próximo desafío internacional, la alumna del CETis 78 busca convertir el reconocimiento obtenido en una oportunidad para perfeccionar su propuesta y abrir camino a nuevas aplicaciones de la tecnología acústica en la prevención de incendios.