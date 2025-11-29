Gana mercado producción de aceite de oliva en Tula, Tamaulipas

El clima y el suelo de la región resultaron ideales para el cultivo de esta planta, lo que permitió la producción de aceite de oliva de alta calidad

En Tula, Tamaulipas, se encuentra el huerto de olivos más grande de México, Almazara de Tula, donde se produce aceite de oliva de alta calidad.

El aceite de oliva es rico en beneficios para la salud, ya que ayuda a prevenir enfermedades del corazón y es recomendado por la Sociedad Mexicana de Cardiología.

Neftali Rodríguez Ramírez, encargado de la planta extractora de aceite de olivo, nos platica sobre la historia y el proceso de producción de este cultivo.

Orígenes del proyecto

Hace 15 años, un grupo de inversionistas descubrió olivos con gran antigüedad en la escuela 117 de Tula y decidieron crear Almazara de Tula.

El clima y el suelo de la región resultaron ideales para el cultivo de esta planta, lo que permitió la producción de aceite de oliva de alta calidad.

Producción y variedades

Almazara de Tula produce varias marcas de aceite de oliva, ideales para freír, asar, cocinar y aderezar ensaladas.

Certificaciones y derivados

La empresa cuenta con certificaciones y ha desarrollado productos derivados como hoja de olivo y jabón de aceite de olivo.

También elaboran figuras navideñas a base de aceite de olivo, lo que les ha permitido diversificar su oferta de productos.

Apoyo del gobierno

El gobierno del estado ha sido fundamental en el impulso de esta actividad, abriendo puertas en ferias y ayudando a promocionar el producto.

Mercado y exportación

El principal cliente de Almazara de Tula es el atún Dolores en Mazatlán, y también se exporta a la Riviera Maya, especialmente a Cancún, donde se busca un producto 100% mexicano.

Orgullo tamaulipeco

Esta empresa es un ejemplo de la excelencia en la producción de aceite de oliva en México, y su producto es un orgullo para Tamaulipas.