Gael Aguirre competirá en torneo nacional de Taekwondo

Gael Aguirre Ayala, joven originario de Reynosa, continúa destacándose en el mundo del taekwondo y se perfila como una promesa en este deporte. Su reciente participación en un torneo estatal le aseguró un lugar en el próximo torneo nacional que se llevará a cabo este fin de semana en Oaxaca, donde representará a Tamaulipas enfrentándose a competidores de todo el país.

Gael, quien comenzó a practicar taekwondo desde los cinco años, visualiza su participación en este torneo como un paso importante en su carrera deportiva. “Quiero acumular todos los puntos que pueda para ir al torneo Grand Slam que es el 28 de noviembre en el estado de Puebla”, afirmó Aguirre, dejando clara su ambición de seguir avanzando y sumando puntos para competencias de mayor nivel.

Para Gael, el taekwondo ha sido una disciplina fundamental desde su infancia, canalizando sus energías y formando su carácter. “Empecé a los cinco años de edad, desde muy pequeño, mi mamá decidió meterme al taekwondo porque yo era un niño muy inquieto y causaba muchos problemas y me dijeron que para que tenga disciplina vamos a meterlo al taekwondo y desde chiquito me enamoré de este bello deporte y ya nunca lo he dejado”, relató el joven deportista.

Su padre y entrenador, José Guillermo Treviño Zúñiga, ha sido una pieza clave en su formación. Treviño destacó los logros que su hijo ha alcanzado este año en distintas categorías y competencias. “Todo este año ya en categoría de adultos estuvo mirando todo, desde los torneos locales, todos los torneos y seminarios que hubo hasta los nacionales que se llevaron a cabo en este año y fue dando fruto, hasta ahorita logramos alcanzar la presea de bronce la cual ayuda a que califique mejor para el Grand Slam y todavía nos hace falta un estirón más y entonces se está preparando fuertemente para este fin de semana”, comentó.

Gael cuenta además con el apoyo incondicional de su familia, quienes han sido testigos de los sacrificios que ha hecho en pos de su sueño deportivo. Aida Maribel Ayala Cerda, madre de Gael, expresó el esfuerzo y compromiso que su hijo ha mostrado: “Nos ha constado como papás todo lo que ha pasado, son demasiados sacrificios, desde las dietas, entrenamientos desde las 5:30 de la mañana, privarse de fiestas, de diversiones, convivios, idas a restaurantes con los amigos, son muchos los sacrificios que ha tenido que hacer y al final de cuentas aquí están las recompensas, está yéndole muy bien”, señaló Ayala con orgullo.

Con largas horas de entrenamiento y una determinación firme, Gael Aguirre se prepara para representar dignamente a Tamaulipas en Oaxaca y continúa visualizando un futuro brillante en el taekwondo. “Primero que nada me veo campeón nacional, porque sí quisiera ser el primer lugar en un nacional y a futuro lejano como todo deportista, deseo llegar a los Juegos Olímpicos”, concluyó el joven taekwondoin.

Gael sigue dando pasos firmes hacia sus objetivos, dejando en alto el nombre de Reynosa y mostrando el talento y la perseverancia que lo distinguen en el taekwondo nacional.

Comentarios