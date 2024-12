Fundación Iluminando Corazones hace posada para niños

La fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer prepara una posada navideña para los menores bajo su cuidado, con el propósito de brindarles un momento de alegría en medio de los desafíos que implica enfrentar esta enfermedad. El evento se llevará a cabo el próximo lunes 16 de diciembre, y para cumplir los deseos de cada niño, se ha solicitado la participación de padrinos que apoyen con los regalos especiales.

“Es una fiesta navideña en donde la mayoría de los niños que apoyamos asisten. Reciben un regalo especial que nos pidieron con anticipación. Buscamos un padrino y ya tenemos regalos. En esta única ocasión les damos oportunidad de que ellos pidan un deseo, y puede ser desde una tablet, un celular, algunos una bicicleta”, explicó Jorge Mar Gea, presidente de la fundación.

La organización brinda apoyo a cerca de 60 menores con diferentes tipos de cáncer, un esfuerzo que ha sido posible gracias a la participación de madres voluntarias. Entre los beneficiados está Juan, un joven de 14 años que enfrentó cáncer en la retina y que, tras su tratamiento, ahora puede celebrar la vida.

“Eso significa que le tuvieron que quitar el ojo, ya que el cáncer estaba encapsulado en la retina, y para que él pudiera seguir viviendo era necesario quitarle uno de sus ojos. Él ya fue declarado sano, gracias a Dios. Pasaron cinco años, y aquí está mi hijo, un testimonio de que el cáncer también puede ser vencido. Es un milagro, para mí es un milagro mi hijo”, compartió Flor Estela Reyes Ramírez, madre de Juan.

Juanito, como cariñosamente lo llaman, expresó con ilusión su deseo para la posada y agradeció la oportunidad de recibir un regalo especial: “Fueron unos audífonos, porque... no sé cómo decirlo, pero a veces me desconcentro y hay mucho ruido. Me ayudan a concentrarme. Yo escucho más que nada música relajante. Muchas gracias, yo sé que este deseo no se le da a cualquiera, y lo apreciaría bastante si me lo pueden dar”, dijo el joven.

Consciente de que no todos los niños pueden asistir al evento, la fundación busca llevar la alegría de la Navidad a aquellos menores que permanecen hospitalizados.

“Estamos también planeando para este 24 llevar pollo o cenas navideñas a los niños que están internados en los hospitales, los que están recibiendo tratamiento contra el cáncer. Todavía nos pueden apoyar con algún regalo, algún cobertor o apoyar con una cena para esas familias”, detalló Jorge Mar Gea.

La fundación Iluminando Corazones reafirma su compromiso de mejorar la calidad de vida de los niños que enfrentan esta enfermedad, no solo mediante la atención médica, sino también con gestos de amor y esperanza que transforman su experiencia.

