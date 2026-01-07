Fundación Iluminando Corazones confía en mantener apoyo en 2026

La fundación busca reforzar su vinculación con el sector empresarial y continuar promoviendo campañas de recaudación, especialmente los programas de redondeo

La Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer logró sostener sus actividades durante 2025 gracias al respaldo de la ciudadanía, de diversas empresas y a los programas de redondeo implementados en supermercados de Reynosa.

Así lo dio a conocer Jorge Mar Gea, presidente de la fundación, al señalar que la combinación de donativos ciudadanos, aportaciones empresariales y campañas de redondeo permitió reunir los recursos necesarios para continuar apoyando a las familias de menores con cáncer.

Estos apoyos fueron fundamentales para cubrir necesidades como medicamentos, hospedaje y traslados, principalmente para familias que llegan a Reynosa desde otras ciudades en busca de atención médica y acompañamiento.

No obstante, advirtió que el 2026 se perfila como un año complicado en materia económica, por lo que existe preocupación sobre una posible disminución en los donativos y apoyos.

Ante este escenario, la fundación busca reforzar su vinculación con el sector empresarial y continuar promoviendo campañas de recaudación, especialmente los programas de redondeo, como una forma de asegurar la continuidad de su labor social.

“Para todas las fundaciones es poder tener recursos para apoyar a las familias. Gracias a Dios hubo buena respuesta de la ciudadanía en general, de algunas empresas y estamos terminando con algunos redondeos en los supermercados de la ciudad; vamos a iniciar con otros redondeos y eso nos alienta a seguir buscando el apoyo de las personas y de las empresas para seguir ayudando a las familias”, expresó Jorge Mar Gea.

El objetivo, explicó, es mantener los recursos necesarios para seguir atendiendo a menores con cáncer y brindar respaldo a sus familias en uno de los momentos más difíciles que pueden enfrentar.

Finalmente, la fundación reiteró el llamado a la ciudadanía y al sector empresarial para que continúen brindando su respaldo, ya que sin estas aportaciones sería imposible sostener los programas de ayuda que actualmente se ofrecen.